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الأربعاء، 17-05-2023 09:08 ص

قطر تدين اقتحام وتخريب السفارة الأردنية في الخرطوم

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الوكيل الاخباري- دانت قطر بشدة اقتحام وتخريب مقري سفارة المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس المكتب العسكري في سفارة دولة الكويت بالعاصمة السودانية، مشددة على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

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وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، تأكيد موقف قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، داعية جميع الأطراف الى الحوار والتفاوض بالطرق السلمية لتجاوز الخلافات.

 

بترا

 




 

 


 

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