الكويت تدين تعرض مقر سفارتها بالسودان للاقتحام والتخريب

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية الكويتية، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم، مساء أمس الاثنين، للاقتحام والتخريب.

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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء، إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولجميع أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.



وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية والأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.



من جانبه، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي تعرض مقر السفارة الكويتية في الخرطوم للاقتحام، داعياً جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية.