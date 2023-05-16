الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

التربية: تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا مطلع شهر حزيران المقبل

كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

النجار: 4 ملايين م3 إضافية لتعزيز كميات مياه الشرب خلال الصيف الحالي

اتفاق أردني صيني لإنشاء مراكز مطاعيم وصيانة مركبات كهربائية وتكنولوجيا الزراعة الذكية

بحث يحذر المستهلكين: لا تشتروا عبر البطاقات الائتمانية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يلتقي وفداً عسكرياً عُمانياً

بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

جهود لإخراج شخص سقط في بئر عمقها 30 مترا في العقبة - صور

الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو

اصابتان بتصادم 6 مركبات على طريق الحزام

الثلاثاء، 16-05-2023 11:45 ص

الكويت تدين تعرض مقر سفارتها بالسودان للاقتحام والتخريب

488663


الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية الكويتية، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم، مساء أمس الاثنين، للاقتحام والتخريب.

اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء، إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولجميع أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا للأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.


وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية والأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.


من جانبه، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، جاسم محمد البديوي تعرض مقر السفارة الكويتية في الخرطوم للاقتحام، داعياً جميع الأطراف في السودان إلى اتخاذ الإجراءات الفورية واللازمة لحماية الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
362595_5_1682417459

كم يوما تبقى لحلول عيد الاضحى 2023؟

الدومااا

نواب مجلس الدوما يصوتون بالإجماع على الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية

6463386c423604529036edd9

"واشنطن بوست": لماذا تأخر الهجوم الأوكراني المضاد؟

64634c4b4236045cd836bd45

بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

646346574c59b77d4d2626e6

الأمن الروسي يضبط رجلا حاول تهريب 24 كلغ من الذهب في مطار موسكو

6463442c4236047738479847

احتجاجات في اليابان على خطة إطلاق مياه مشعة من منشأة فوكوشيما

أخبار متعلقة
6461d7e54c59b71a9d717c27

خارجية الجزائر تعزي في وفاة سفير لديها

2023-638138722247076421-707

انطلاق الاجتماع التشاوري الوزاري لمجلس الجامعة العربية

20230503105220648

الخارجية السعودية تدعو لاحترام حرمة البعثات الدبلوماسية في السودان

426c9d27-467b-46bb-8033-2a4d84053af7

واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

644f724d42360451a4723da1

طهران: الضغوط الأمريكية تعيق مساعدتنا للبنان

263043-صور-علم-روسيا-2

موسكو تعتزم الرد على اقتحام مدرسة السفارة الروسية في وارسو