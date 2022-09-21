الخميس 22-09-2022
الوكيل الاخباري

النجار ترعى انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الكويت : 126 معلما أردنيا استوفوا شروط التعيين

زراعة الكرك تفتتح مدرسة المزارعين الحقلية حول تصنيع الألبان

جلسة نقاشية حول مخرجات رؤية التحديث الإقتصادي بإربد

لقاء تشاوري لتمكين المرأة بجامعة آل البيت

وزير العمل يطلع على تجارب المشاركين ببرنامج التشغيل الوطني بسحاب

بدء تشغيل مستشفى الايمان الحكومي الجديد بعجلون

الامن العام : العثور على جثة سيدة داخل منزلها في جرش

الملك يزور مقر مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك

الكسبي : الحكومة لن تتوانى عن تقديم أفضل الخدمات لمسافري جسر الملك حسين

الأربعاء، 21-09-2022 03:11 م

قطر تعلق دخول الزوار اعتبار من مطلع تشرين الثاني

1663761965509


الوكيل الإخباري- أعلنت قطر اليوم الأربعاء، عن تعليق دخول جميع الزوار اعتبارا من مطلع تشرين الثاني وحتى 23 كانون الأول المقبلين، وذلك بمناسبة إقامة بطولة كأس العالم 2022.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إنها قررت تعليق دخول جميع الزوار عبر مختلف منافذ البلاد اعتبارا من مطلع تشرين الثاني المقبل، على أن تستأنف تأشيرات الزيارات في 23 كانون الأول المقبل.


ووفقا للبيان، سيتم استثناء المواطنين والمقيمين، والمشجعين من حاملي بطاقة "هيا" التي يتوجب على كل من يحوز أي تذكرة من تذاكر مباريات كأس العالم، التقدم للحصول عليها.


كما استثنى البيان بعض الحالات الإنسانية التي أكدت وزارة الداخلية القطرية أنه ستتم الموافقة عليها بموجب ضوابط معينة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1663768139009

روسيا: 5937 عسكريا قتلوا في الحرب مع أوكرانيا

632b1198423604739c4cab73

تركيا تعلن عن إبحار 8 سفن حبوب جديدة من أوكرانيا

2019-636887111835763014-576

رئيس كازاخستان يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة

thumbs_b_c_5f0e877f92d3d9af0d02c944ffcb2bc3

تونس: تجميد أموال 41 شخصا لصلتهم بالإرهاب

111وزير الدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي: نحارب الغرب ككل وليس أوكرانيا فقط

22-43

عبور نادر لسفينة حربية كندية في مضيق تايوان

أخبار متعلقة
63205edf4c59b76de324565d

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل زيارة السيسي إلى قطر لأول مرة

سيسي 2

الزيارة الأولى .. السيسي يصل إلى الدوحة الثلاثاء