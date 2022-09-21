قطر تعلق دخول الزوار اعتبار من مطلع تشرين الثاني

الوكيل الإخباري- أعلنت قطر اليوم الأربعاء، عن تعليق دخول جميع الزوار اعتبارا من مطلع تشرين الثاني وحتى 23 كانون الأول المقبلين، وذلك بمناسبة إقامة بطولة كأس العالم 2022.

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وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان إنها قررت تعليق دخول جميع الزوار عبر مختلف منافذ البلاد اعتبارا من مطلع تشرين الثاني المقبل، على أن تستأنف تأشيرات الزيارات في 23 كانون الأول المقبل.



ووفقا للبيان، سيتم استثناء المواطنين والمقيمين، والمشجعين من حاملي بطاقة "هيا" التي يتوجب على كل من يحوز أي تذكرة من تذاكر مباريات كأس العالم، التقدم للحصول عليها.



كما استثنى البيان بعض الحالات الإنسانية التي أكدت وزارة الداخلية القطرية أنه ستتم الموافقة عليها بموجب ضوابط معينة.