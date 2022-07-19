الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

7 إصابات بحادث تصادم في ياجوز

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 02:44 م

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

62d68c6e4c59b742467a9e32 (1)


الوكيل الإخباري- أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحقيق قناة السويس أعلى عائد في تاريخها خلال 2021/2022.

اضافة اعلان

 

وأوضح المركز أن إيرادات القناة شهدت ارتفاعا بنسبة 20.7% لتسجل حوالي 7 مليارات دولار وذلك مقارنة بنحو 5.8 مليارات دولار في 2020/2021.

ووفقا للمركز فقد سجلت القناة هذه الأرقام بعدما شهد عدد السفن العابرة لقناة السويس خلال 2021/2022 ارتفاعا بنسبة 15.7%، مسجلة بذلك نحو 22 ألف سفينة وذلك مقارنة بـ 19 ألف سفينة في 2020/2021، كما شهدت الحمولة الصافية العابرة للقناة ارتفاعًا بنحو 10.9% لتصل إلى 1.32 مليار طن في 2021/2022 وذلك مقارنة بنحو 1.19 مليار طن في 2020/2021.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62d69c8f42360446635988db

السودان.. وصول تعزيزات أمنية لمناطق النزاعات بولايتي النيل الأزرق وكسلا

62d698a64c59b7144f65129c

الجزائر تتخلى عن شراء طائرات لإطفاء الحرائق من إسبانيا

image

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

62d68fa742360427615e0191

الاتحاد الأوروبي يشطب "أجنحة الشام" السورية من قائمة عقوباته

62d67e8d4c59b742467a9e1b

كوريا الشمالية تصدر بيانا بمناسبة مرور 22 عاما على إعلان التعاون الثنائي مع روسيا

image

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة