السبت 17-12-2022
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السبت، 17-12-2022 09:09 ص

قوات كييف تستهدف دونيتسك بصواريخ غراد

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الوكيل الاخباري- أكدت سلطات دونيتسك إصابة 3 أشخاص على الأقل بعد أن أطلقت قوات كييف أكثر من 10 قذائف من راجمات الصواريخ "غراد" على المدينة منذ فجر اليوم السبت.

وحسب السلطات، فإن القوات الأوكرانية قصفت منطقتي فوروشيلوفسكي وكييفسكي بمدينة دونيتسك بعشر قذائف من "غراد" في الثامنة صباحا، قبل إطلاق 5 قذائف عيار 155 على منطقتي كيروفسكي ولينينسكي بالمدينة.

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في وقت سابق، أفادت السلطات بتعرض منطقة بودينوفسكي في دونيتسك لقصف بـ6 صواريخ "غراد" في الساعة 2.26 فجر اليوم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين، وفقا لمقر الدفاع الإقليمي في دونيتسك.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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