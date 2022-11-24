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الخميس، 24-11-2022 08:57 ص

الخارجية الروسية: روسيا لن تتخذ إجراءات متسرعة تجاه بولندا

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر في وزارة الخارجية الروسية إن موسكو لا تخطط لاتخاذ إجراءات متسرعة بشأن رد فعل بولندا على "حادثة الصواريخ" ، لكنها ستأخذها في الاعتبار في المستقبل.

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وأضافت المصادر في الوزارة لوكالة نوفوستي، "لا نخطط لاتخاذ أي إجراءات متسرعة في هذا السياق، لكننا سنأخذ ذلك في الاعتبار في السياق العام لعلاقاتنا مع بولندا".

كما لفتت المصادر إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت معلومات شاملة حول عدم تورط القوات المسلحة الروسية في ذلك، بعد أن طالبت وزارة الخارجية البولندية توضيحا من روسيا فيما يتعلق بحادثة سقوط الصواريخ في أراضي بولندا.

وأضافت المصادر في الخارجية الروسية أنه "عقب توضيح الجانب الروسي اضطرت السلطات البولندية الرسمية إلى الإقرار بأن هذا لم يكن هجوما روسيا على أراضي بولندا".

وكانت وسائل الإعلام البولندية قد أفادت، 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا في مقاطعة ليوبلانا، حيث زعمت وزارة الخارجية البولندية أن هذه الصواريخ روسية الصنع.

 




 

 


 

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