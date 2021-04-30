قيرغيزستان: 13 وفاة و130 جريحا في اشتباك حدودي مع طاجيكستان

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قيرغيزستان اليوم الجمعة، أن الاشتباك الحدودي الذي دار أمس الخميس بين قواتها والقوات الطاجيكية أسفر عن سقوط 13 قتيلا و 130 جريحا في الجانب القرغيزي، وفق بيان نقلته وكالة تاس.

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وكان الرئيس القرغيزي، صدير جاباروف، أعلن اليوم الجمعة، أن الوضع على الحدود مع طاجيكستان استقر، بعد اشتباكات عسكرية بين البلدين اندلعت أمس الخميس.



وأكد المكتب الصحفي للرئاسة القرغيزية اليوم، أن "الوضع في منطقة باتكين بجمهورية قيرغيزستان (قرغيزيا) استقر وأصبح تحت سيطرة رئيس الدولة".



وقال المكتب الصحفي إن مجموعة العمل في منطقة باتكين، التي يرأسها النائب الأول لرئيس وزراء قيرغيزيا، أرتيوم نوفيكوف، اتخذت عددا من الاجراءات لحل النزاع ومنع تصعيد التوتر على الحدود.



--(بترا)