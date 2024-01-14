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الأحد، 14-01-2024 10:41 ص

كاميرون يلوح باستعداد بريطانيا لمواصلة ضرب الحوثيين

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الوكيل الإخباري - حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن إذا استمروا في مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.

وفي مقال له نشر في صحيفة "التلغراف" مساء أمس السبت، شدد كاميرون على أن "حرية الملاحة مهمة حقا"، وكتب: "منذ 19 نوفمبر، وقع 26 هجوما على السفن في البحر الأحمر. إن عدم التحرك يعني قبول حقيقة أن هجمات الحوثيين غير القانونية وغير المقبولة يمكن أن تغلق فعليا ممرا بحريا حيويا"، مما "سيهدد سلاسل التوريد الحيوية" وسيؤدي إلى "ارتفاع الأسعار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم".

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وتابع الوزير البريطاني: "اقتصادنا هو أحد أكثر الاقتصادات انفتاحا. نحن أمة تجارية. إن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية".


واعتبر كاميرون أن "ادعاء الحوثيين بأن الأمر كله يتعلق بإسرائيل وغزة هو هراء. لقد هاجموا سفنا من البلدان الواقعة في جميع أنحاء العالم، متجهة إلى وجهات في جميع أنحاء العالم".


ووصف كاميرون الضربات التي استهدفت مواقع الحوثيين بأنها كانت "ضرورية ومتناسبة وقانونية"، مشيرا إلى أن "القوات الجوية الملكية اهتمت بشكل خاص في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

 

RT

 




 

 


 

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