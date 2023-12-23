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السبت، 23-12-2023 12:42 ص

صحيفة : سفينة تجسس ايرانية تساعد الحوثيين في هجماتهم

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الوكيل الإخباري - قال مسؤولون أمنيون غربيون وإقليميون إن قوات شبه عسكرية إيرانية تقدم معلومات استخباراتية فورية للحوثيين في اليمن الذين يقومون بدورهم بالاستعانة بها من أجل توجيه الطائرات المسيرة والصواريخ لاستهداف السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".اضافة اعلان


ونقلت الصحيفة عن المسؤولين القول إنه يتم نقل معلومات التتبع التي تجمعها سفينة تجسس تابعة لقوات شبه عسكرية إيرانية في البحر الأحمر إلى الحوثيين، حيث جرى استخدامها لمهاجمة السفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب خلال الأيام الأخيرة.

وأشار المسؤولون إلى أن العديد من السفن المبحرة في المضيق أغلقت أجهزة الاتصال الخاصة بها لتجنب تعقبها عبر الإنترنت، لكن سفينة إيرانية متمركزة في البحر الأحمر تُمكِّن الطائرات المسيرة والصواريخ الحوثية من استهداف السفن بدقة.

وقال مسؤول أمني غربي للصحيفة إن "الحوثيين لا يملكون تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن"، مضيفا أنهم "بحاجة إلى المساعدة الإيرانية ومن دونها ستسقط الصواريخ في الماء".

 




 

 


 

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