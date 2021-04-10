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السبت، 10-04-2021 09:37 ص

كبير المفاوضين الإيرانيين: موضوع رفع العقوبات المفروضة على طهران معقد

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الوكيل الإخباري- قال كبير المفاوضين الإيرانيين، نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، إن موضوع رفع العقوبات الذي جرى تداوله في الجولة الثانية من المحادثات النووية في فيينا، ”معقد“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، اليوم السبت، عن عراقجي قوله في حديث لقناة ”برس تي في“ الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، إنه ”متفائل بمحادثات فيينا، ويجب أن نتوصل إلى نتيجة قريبا حتى لا تقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مشاكل“.

وأضاف عراقجي عن نتائج محادثات فيينا التي استمرت ثلاثة أيام: ”الاستنتاج الذي توصلنا إليه حتى الآن هو أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن جهود مجموعتي العمل بشأن العقوبات والإجراءات الإيرانية كانت جيدة“.

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وتصر طهران على أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تتطلب اتخاذ قرار برفع كافة العقوبات.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني التي اختتمت أعمالها في فيينا الجمعة بين طهران ومجموعة 4+1، ”اتخذت خطوات إيجابية“.

وأوضح خطيب زاده في حديث لشبكة سي أن أن الأمريكية: ”تسير عملية المفاوضات في فيينا على المسار الصحيح، واتخذت مجموعة 4 + 1 خطوات إيجابية في مفاوضات فيينا، وأظهرت محادثات فيينا أن التقدم ممكن“.

واعتبر خطيب زاده أن ”إيران لا ترى وجود داع للتفاوض مع الولايات المتحدة، لأنه تم التفاوض على تفاصيل الاتفاق النووي في عام 2015“.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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