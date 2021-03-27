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السبت، 27-03-2021 10:15 ص

كوريا الشمالية: إدارة بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة بشأن تجربتنا الصاروخية

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الوكيل الإخباري- قالت كوريا الشمالية، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن اتخذت خطوة أولى خاطئة، وكشفت عن ”عداء شديد“ بانتقادها التجربة الصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت، يوم الجمعة، أنها أطلقت نوعًا جديدًا من الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة المدى. وقال بايدن إن التجربة تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي لكنه أكد أنه لا يزال مستعدًا للدبلوماسية مع البلد الآسيوي.

وقال ”ري بيونغ شول“ أمين عام اللجنة المركزية بحزب العمال الحاكم إن التجربة مخصصة لأغراض الدفاع عن النفس في وجه تهديدات كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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