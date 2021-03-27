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السبت، 27-03-2021 10:47 ص

اليمن: مقتل قائد عسكري رفيع في معارك مأرب

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الوكيل الإخباري- أفادت مواقع يمنية بـ"مقتل قائد المنطقة العسكرية السادسة، اللواء أمين الوائلي، أثناء المعارك مع الحوثيين في مأرب".

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وفيما لازال الإعلام الرسمي متكتما عن الخبر، أفاد موقع "الأمناء" عن مصادر عسكرية قولها إن "الوائلي قتل في المعارك الدائرة مع الحوثيين في محافظة مأرب".

فما ذكرت مصادر أخرى أن الوائلي توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء المعارك قبل أسبوع.

ونعى عادل الأحمدي، رئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام، المقرب من الحكومة الوائلي على صفحته الشخصية في "فيسبوك": "‏تجاهل سرطان الجسد، وحارب سرطان البلد...لسان حاله يقول: لا عذر لأي يمني يتقاعس عن مقارعة الكهنوت السلالي، ولو كان يعاني أعتى مرض...رحمك الله رحمة الأبرار أيها القائد الوائلي الوصابي الكلاعي الحميري السبتمبري الجسور".

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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