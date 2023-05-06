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السبت، 06-05-2023 04:47 م

"كلاشينكوف" تبدأ في تزويد الجيش الروسي بأطقم جديدة من البزات العسكرية

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الوكيل الإخباري - بدأت شركة "كلاشينكوف" في تزويد الجيش الروسي باطقم جديدة من البزات العسكرية، ويتضمن الطقم الواحد بضعة عناصر هامة.

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وقد أطلقت شركة " تريادا – تي كا أو"، بصفتها فرعا من شركة "كلاشنكوف" عملية تزويد الجيش الروسي بأطقم من البزات العسكرية الأولى التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية والتي تُخصص لارتدائها في جميع الأحوال الجوية وكل المواسم. أفادت بذلك الخدمة العسكرية لـ "كلاشينكوف".

وقال الناطق باسم "كلاشينكوف" إن المجموعة الأولى من البزات العسكرية تتضمن عشرات الآلاف من البدلات والقبعات الصيفية المحمية من الرياح والرطوبة.


وتشمل المجموعة ملابس داخلية حرارية وسترة من الصوف، بدلة تستخدم في جميع المواسم، بدلات شتوية وصيفية مقاومة للرطوبة والرياح، قبعة صيفية، قبعة لجميع المواسم ووشاح شتوي.


وأوضح الناطق أن أطقم البدلات العسكرية تم تطويرها من قبل شركة "كلاشينكوف" بالتعاون مع الخبراء في إدارة الإمداد والتموين في وزارة الدفاع الروسية.

 

RT

 




 

 


 

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