تايوان تعلن اقتراب 70 طائرة صينية من الجزيرة

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، برصد قواتها المسلحة اقتراب 70 طائرة تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، كجزء من التدريبات العسكرية التي تستمر ليومها الثاني.



وأشارت في بيانها، إلى أنه "بحلول الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد اقتراب 70 طائرة تابعة للجيش الصيني، من طراز J-10 وJ-11 وJ-16 والقاذفة الاستراتيجية H-6 وطائرات النقل العسكرية Y-20 وغيرها، و11 سفينة صينية، من مضيق تايوان".

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ونوهت الوزارة في بيانها، بأن 35 طائرة عبرت ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.



وأفادت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق، باقتراب 58 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، قرابة الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت موسكو).



وأعلن المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن، أمس السبت، بدء القوات الصينية تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في الفترة ما بين الـ 8 – 10 من أبريل الجاري، ستجرى خلالها مناورات ودوريات بحرية وجوية في مضيق تايوان.



وأوضح شي يي إن، أن هذه التدريبات رسالة "تحذير صارمة" موجهة لـ "القوات الانفصالية"، وإجراء ضروري لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

RT