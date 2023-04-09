الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء - تفاصيل

التربية تدعو معلمي الإضافي لاستلام مستحقاتهم من البنوك غدا

الأمانة: ذبح نحو 38 ألف رأس من الأغنام والأبقار منذ بداية شهر رمضان

التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تزييف ما يجري في المسجد الأقصى

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة في جنين

تأجيل جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

الأحد، 09-04-2023 04:31 م

تايوان تعلن اقتراب 70 طائرة صينية من الجزيرة

6432b6f24c59b715305746fb


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، برصد قواتها المسلحة اقتراب 70 طائرة تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، كجزء من التدريبات العسكرية التي تستمر ليومها الثاني.

وأشارت في بيانها، إلى أنه "بحلول الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت موسكو)، تم رصد اقتراب 70 طائرة تابعة للجيش الصيني، من طراز J-10 وJ-11 وJ-16 والقاذفة الاستراتيجية H-6 وطائرات النقل العسكرية Y-20 وغيرها، و11 سفينة صينية، من مضيق تايوان".

اضافة اعلان


ونوهت الوزارة في بيانها، بأن 35 طائرة عبرت ما يسمى بالخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.


وأفادت وزارة الدفاع التايوانية، في وقت سابق، باقتراب 58 طائرة و9 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة، قرابة الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (7:00 بتوقيت موسكو).


وأعلن المتحدث باسم الجيش الصيني شي يي إن، أمس السبت، بدء القوات الصينية تدريبات عسكرية تستمر 3 أيام في الفترة ما بين الـ 8 – 10 من أبريل الجاري، ستجرى خلالها مناورات ودوريات بحرية وجوية في مضيق تايوان.


وأوضح شي يي إن، أن هذه التدريبات رسالة "تحذير صارمة" موجهة لـ "القوات الانفصالية"، وإجراء ضروري لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها، فيما اعتبرت تايوان أن التدريبات تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6432a18342360463076c3d18

بيسكوف: الغرب خدعنا.. واتفاقية مينسك لم تكن سوى لعبة كشتبان

image (25)

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب ساحل كاليدونيا الجديدة

64325eba4c59b701dd3f1bb9

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

64329974423604367874252e

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

6432934342360465355538fd

"نيويورك تايمز": واشنطن تجسست على مسؤولين كوريين جنوبيين

6432839b4c59b701dd3f1bd5 (1)

بيلغورود الروسية تتعرض مجددا لقصف أوكراني

أخبار متعلقة
image (22)

الصين تعزز إرسال السفن الحربية إلى محيط تايوان

image - 2023-03-30T145851.375

الصين تؤكد استعدادها للعمل مع الجيش الروسي لتعزيز التعاون

BN-SL907_0314TA_GR_20170314015436

لتخفيف التوتر.. رئيس تايوان السابق يزور الصين

878-800x549

الصين تُعلن إقامة علاقات دبلوماسيّة مع هندوراس

image (4)

روسيا تنفي وجود خطط لتعبئة عسكرية جديدة

thumbs_b_c_cd5f58f99ed222b53388d3ae0b9b9cc5

"بلومبرغ": البنتاغون ينوي طلب 170 مليار دولار من الكونغرس