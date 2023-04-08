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السبت، 08-04-2023 02:19 ص

صفارات الإنذار تدوّي في 8 مقاطعات أوكرانية

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الوكيل الإخباري - أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في 8 مقاطعات أوكرانية، محذرة من ضربات جوية روسية.

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وانطلقت الصفارات في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد ونيكولاييف وأوديسا وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي.


وأظهرت الخريطة إطلاق صفارات الإنذار في الأجزاء التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك.


يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

 

RT

 




 

 


 

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