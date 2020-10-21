الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 02:38 م

5 ملايين جرعة في درجة حرارة الغرفة

كوريا الجنوبية .. وفيات بسبب مطعوم ضد الأنفلونزا

كوريا
تعبيرية


الوكيل الإخباري - أكدت السلطات في كوريا الجنوبية ، أن 9 مواطنين توفوا منذ يوم الجمعة الماضي بعد تلقيهم مطعوما ضد الإنفلونزا.

وأوضحت مدير الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية، جونغ أون كيونغ ، في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وفاة التسعة الذين تلقوا التطعيم، لكن الوكالة لا تجد سببا يدعوها للاشتباه في سلامة البرنامج.

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جاء ذلك بعد تعليق برنامج التطعيم المجاني، الذي يشمل نحو 19 مليون نسمة لثلاثة أسابيع، إثر اكتشاف حوالي 5 ملايين جرعة في درجة حرارة الغرفة في أثناء نقلها لمنشأة طبية، في حين كان ينبغي تجميدها.

 

وقالت السلطات إنه تم تطعيم 8.3 مليون شخص بلقاح الإنفلونزا المجاني منذ استئناف البرنامج في 13 أكتوبر، وإنه تم الإبلاغ عن حدوث آثار جانبية في حوالي 350 حالة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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