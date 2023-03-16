الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

انقلاب مركبة بحادث تصادم في عمّان

صرف رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الأربعاء المقبل

المملكة المتحدة تتجه لحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

بيان هام من البنك المركزي بشأن البنوك العاملة في المملكة

الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

الخرابشة: الأردن مستعد لتقديم الدعم لتكون منظومة كهربائية فلسطينية

فتح باب التقديم لوظيفة ممرض/ ممرضة للعمل في ألمانيا

الخميس، 16-03-2023 02:13 م

تعطل خدمات القطارات في بريطانيا بسبب إضراب جديد

image - 2023-03-16T141355.884


الوكيل الإخباري - ألغيت ما يصل إلى ثلاث من بين كل خمس خدمات للقطارات في بريطانيا، اليوم الخميس، بسبب إضراب جديد لعمال السكك الحديدية، في ظل استمرار موجة الإضرابات الصناعية بجميع أنحاء البلاد.

ويقوم المعلمون في إنجلترا وأعضاء هيئات التدريس في الجامعات أيضا بإضراب، استمرارا لإضراب أمس الأربعاء، عندما شاركوا في واحد من أكبر أيام الإضراب المنفردة منذ نحو 10 أعوام، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الخميس.

اضافة اعلان


وتوقف ما يصل إلى نصف مليون شخص من المعلمين والمحاضرين وصغار الأطباء وموظفي الخدمات الحكومية وسائقي مترو أنفاق لندن وغيرهم الكثير عن العمل في "يوم تقديم الميزانية".


وقال مسؤولون نقابيون في تجمع حاشد في لندن، شارك به عشرات الآلاف من المضربين والمؤيدين للإضراب، إن الإضراب بعث برسالة قوية إلى الحكومة بشأن تعاملها مع الخلافات.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6412f8a9423604102a0d4e0f

الرئيس السوري: إن لم تكذب فأنت لست غربيا

6412ff6d4c59b77e4253729b

المملكة المتحدة تتجه لحظر تيك توك على الأجهزة الرسمية

image - 2023-03-16T145530.693

الشيوخ الفرنسي يقر خطة إصلاح نظام التقاعد المثيرة للجدل

6412b01442360465185871cc

السودان: إغلاق صفحة الخلافات بين العسكريين

6412f5ee4c59b763d358edf8

الكرملين: بوتين والأسد أجريا محادثات جوهرية للغاية

6412e3df4236046dd02ea3ca

زاخاروفا: الولايات المتحدة الأمريكية تهدد سويسرا

أخبار متعلقة
69e27f61-0280-4bd3-98c4-a75e57aa8649

الأمم المتحدة: الخطة الصينية للتسوية في أوكرانيا "مساهمة مهمة"

127-103920-america-yemen-77-looted-artifacts_700x400

الولايات المتحدة تعيد لليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

63f464da4236044a403d5050

لبنان.. تكليف وزير الداخلية بحصر المباني المتصدعة

image - 2023-02-20T084739.252

الناتو يرسل حاويات لإقامة مساكن مؤقتة في تركيا

image - 2023-02-19T100845.044

هولندا تعلن تقليص عدد الدبلوماسيين الروس في لاهاي

209732

الشرطة التونسية توقف القيادي في حركة النهضة فوزي كمون