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السبت، 19-08-2023 06:58 م

كوريا الشمالية تنتقد الأمم المتحدة

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الوكيل الاخباري- وجهت كوريا الشمالية انتقادات للأمم المتحدة لاتهامها بارتكاب انتهاكات حقوقية بحق مواطنيها، ووصفت بيونغ يانغ المنشقين عنها الذين فروا للخارج بأنهم "حثالة بشرية".اضافة اعلان


وجاءت الانتقادات بعد جلسة في مجلس الأمن الدولي الخميس بشأن الوضع في كوريا الشمالية، وجهت خلالها انتقادات لإنفاق بيونغ يانغ الباهظ على برنامجها للأسلحة النووية.

خلال الجلسة، قال المنشق الكوري الشمالي إلهيوك كيم إنه أُجبر في سن مبكرة على العمل في الحقول بدون أجر، في حين أن الحبوب التي زرعوها ذهبت كلها إلى الجيش.

وأضاف "الحكومة تحول دماءنا وعرقنا إلى حياة فاخرة للقادة وإلى صواريخ".

من جهته، قال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك في كلمة عبر الفيديو إن "العديد من الانتهاكات التي أشير إليها تدعم عسكرة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

 




 

 


 

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