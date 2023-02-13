الإثنين 13-02-2023
الوكيل الاخباري

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

قوائم الأثرياء تنقلب.. تعرّف على الترتيب الجديد لأثرياء العالم - أسماء وأرقام

ارتفاع عدد الشركات المسجلة بالأردن خلال الشهر الأول من العام الحالي 19 %

5 وفيات في الأردن 4 منها بسبب المدافئ خلال 24 ساعة

التعليم العالي: 13563 إجمالي طلبات القبول الموحد والنتائج مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير

الأمن العام يُحذر مستخدمي الصحراوي

زلزال بقوة 4.9 درجة في اليابان

"ناسا" تكشف مدى تأثر الطائرات في الجو بالزلازل

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

مجلس النواب يشرع اليوم بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة

الإثنين، 13-02-2023 09:25 ص

كوريا الشمالية توسع وتعيد تنظيم العديد من وحداتها العسكرية

63e9d2f14236043be872a8eb


الوكيل الإخباري- قالت وسائل الإعلام الرسمية بالشمال اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية "وسعت وأعادت تنظيم" العديد من وحداتها العسكرية وفقا للأوضاع الأمنية الجديدة، وأسندت إليها مهاما قتالية عملياتية.

اضافة اعلان

 

وجاء التقرير بعد أن أقامت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما الأسبوع الماضي، للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري، حيث عرضت صواريخ باليستية عابرة للقارات (ICBMs) وأسلحة متطورة أخرى، بالإضافة إلى وحدات عسكرية جديدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) دون تحديد الطريقة التي تم بها توسيع الوحدات العسكرية: "تم توسيع العديد من وحدات الخدمات والأسلحة في الجيش الشعبي الكوري وإعادة تنظيمها، وتم تكليفها بواجبات قتالية تشغيلية رئيسية"، على النحو الذي تتطلبه المواقف الجديدة والمهمات الاستراتيجية والتكتيكية المتغيرة للوحدات.

وأضافت الوكالة في بيان باللغة الإنجليزية، أن بيونغ يانغ أعادت تصميم ألوان الوحدات العسكرية، والتي "أظهرت كرامتها وشرفها في العرض العسكري" للاحتفال بالذكرى السنوية للجيش الشعبي الكوري.

وتعهدت كوريا الشمالية في وقت سابق بتوسيع وتكثيف التدريبات العسكرية، و"إتقان" استعدادها للحرب، ردا على التدريبات العسكرية المشتركة بين سيئول وواشنطن التي تنطوي على أصول استراتيجية.

وأظهرت صور العرض العسكري التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الأسبوع الماضي، أن أحد الألوان العسكرية يحمل صورة الصاروخ الباليسيتي هواسونغ-17 والأرقام 2022.11.

وقد أدى هذا إلى ظهور تكهنات بأن كوريا الشمالية ربما تكون قد أنشأت وحدة مسؤولة عن عمليات الصواريخ البالستية العابرة للقارات في نوفمبر من العام الماضي.

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63e8f7dc42360428041a365b

الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب 60 مسلحا في سوريا لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا

main_image63e9e7d218275

تفاصيل جديدة عن طفل الأنقاض الضاحك

63e9d60b4c59b711587b1b86

السعودية تعين الأكاديمية سناء العتيبي مديرة للمرصد الوطني للمرأة

_127698387_gettyimages-1411483164 (2)

تقرير: التقدميون في الحزب الديمقراطي يبحثون عن بديل لبايدن

63e632984c59b717b9158120

أستراليا قد تحصل على قوارب عسكرية صاروخية جديدة

64598980_403

البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن منطاد التجسس

أخبار متعلقة
image - 2023-02-05T085359.058

الصين تعترض بشدة على قيام أمريكا بإسقاط المنطاد

63dde9094c59b723c7363dfa

أنطونوف يصف مساعدات واشنطن العسكرية الجديدة لكييف بالتصعيد المتعمد للصراع

مس

كبير مستشاري بايدن للسياسة الاقتصادية يتنحى

1294523

عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

image - 2023-02-02T101707.354

هل تخطف نيكي هايلي ورقة ترشيح الحزب الجمهوري من ترامب؟

55d6de13c4618869198b45cb

إطلاق نار بالخطأ على الحدود بين الكوريتين