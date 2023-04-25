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الثلاثاء، 25-04-2023 09:41 ص

كولومبيا ترغم المعارض الفنزويلي غوايدو على مغادرة أراضيها

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الوكيل الإخباري - أفادت مصادر مختلفة أن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو "أرغم" مساء أمس الاثنين على مغادرة كولومبيا بعد ساعات قليلة على إعلان وصوله إلى هذا البلد للمشاركة في مؤتمر دولي حول فنزويلا.

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وقال مصدر في المعارضة طلب عدم الكشف عن اسمه إن بوغوتا "أرغمت" غوايدو على المغادرة، وهو بات على متن "رحلة تجارية" متوجهة إلى الولايات المتحدة، من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية.


وأكدت السلطات الكولومبية التي تحدثت عن "دخول غير مناسب" إلى أراضيها أن غوايدو "اقتيد إلى مطار إل دورادو (بوغتا)" على ما جاء في بيان نشر مساء أمس الاثنين.


وبعد مغادرته، نشر غوايدو عبر "تويتر" فيديو من على متن الطائرة، وكتب: "بسبب التهديدات المباشرة لعائلتي وبناتي من نظام مادورو، والتي امتدت إلى كولومبيا، سأستقل هذه الرحلة (في إشارة إلى مغادرته كولومبيا). حتى نحقق انتخابات حرة في فنزويلا، سنواصل القتال. سأقدم لكم المزيد من التفاصيل غدا".

يذكر أنه بمبادرة من الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ستجتمع حوالي 20 دولة من بينها الولايات المتحدة وفرنسا اليوم الثلاثاء في بوغوتا في محاولة لإحياء المفاوضات التي بوشرت في المكسيك في أغسطس 2021 لكنها توقفت منذ نوفمبر الماضي. لكن لا المعارضة ولا السلطة في فنزويلا دعيتا إلى المشاركة.


وكتب غوايدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "وصلت للتو إلى كولومبيا على غرار ملايين الفنزويليين قبلي، سيرا" في إشارة إلى سبعة ملايين فنزويلي فروا من بلادهم بسبب الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

ولم يوضح غوايدوا كيف عبر الحدود لكن يسهل المرور إلى كوكوتا في شمال شرق كولومبيا الواقعة عن حدود فنزويلا الغربية.


ويمنع على المعارض رسميا مغادرة فنزويلا وتطاله عدة إجراءات قضائية في بلاده إحداها بتهمة "الخيانة".

 

RT

 




 

 


 

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