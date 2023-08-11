كوليبا: التنازلات في المفاوضات مع روسيا مرهونة بالظروف

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، عن استعداد كييف لتقديم تنازلات إلى موسكو، منوها بأن ذلك "يعتمد على الظروف".



وشدد كوليبا ردا على سؤال من قبل صحيفة "موندو" الإسبانية، عما إذا كان بوسع كييف أن تبدأ المفاوضات قبل انسحاب القوات المسلحة الروسية. قائلا:"هذا يعتمد على الظروف".

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كما لفت كوليبا خلال المقابلة إلى أنه لا يرى أي تقدم في وساطة الفاتيكان من أجل حل سلمي للنزاع، لكنه قال أنه دعوة البابا فرنسيس لزيارة أوكرانيا لا تزال سارية.



يذكر أن عدد البلدان والمنظمات التي تقدم بمبادرات للسلام في أوكرانيا والوساطة في التسوية آخذ في الازدياد، حيث سبق أن تقدمت الصين والدول الإفريقية ومجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية والفاتيكان ودول أخرى بالفعل بمقترحاتها.