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السبت، 05-08-2023 07:16 م

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- دوت صافرات الإنذار للمرة الثالثة خلال اليوم، معلنة عن حالة تأهب لغارة جوية في جميع أنحاء أوكرانيا والعاصمة كييف، وسط أنباء حول ضربات روسية بصواريخ مجنحة من طراز "كاليبر".

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ووفقا  خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان كذلك عن حالة التأهب لغارة جوية مساء اليوم في كييف و11 مقاطعة في أوكرانيا.

وبدأت رسائل الإنذار تصل في الساعة 18:10 بتوقيت موسكو، ودوت صفارات الإنذار في مقاطعات فينيتسا ودنيبروبيتروفسك وجيتومير وكييف وكيروفوغراد ونيكولاييف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي وتشرنيغيف.

ونقلت وسائل إعلام عن القوات الجوية الأوكرانية قولها، إن "روسيا تستهدف العاصمة كييف بصواريخ مجنحة"، ووفقا لقنوات إخبارية على "تلغرام"، تحلق 5 صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر"، نحو مقاطعة فينيتسا، حيث تتواجد مراكز لوجستية ومرافق تخزين الوقود والعديد من المرافق المهمة للقوات الأوكرانية، بما في ذلك الترسانة 48 في كالينوفكا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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