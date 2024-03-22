كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان - فيديو

الوكيل الإخباري - أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون، عن إصابتها بالسرطان، وأنها تتلقى العلاج.
وقالت في تصريحات لها، مساء اليوم، إن المرض لا علاقة له بجراحة المعدة التي أجرتها قبل شهور.
وأضافت كيت التي تبلغ من العمر 42 عامًا وهي زوجة ولي العهد الأمير ويليام، إنها أمضت أسبوعين في المستشفى في كانون الثاني بعد خضوعها لجراحة جراحية كبيرة في البطن، حيث أظهرت الاختبارات التي أجريت بعد ذلك أن السرطان كان موجودًا.
A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024