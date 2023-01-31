كييف تكشف خططها لإعادة تسليح طيرانها العسكري

الوكيل الإخباري- وصف ممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إيغنات، مقاتلة "إف 16" من الجيل الرابع بأنها "المرشحة الأكثر ترجيحا" لإعادة تجهيز الطيران العسكري لأوكرانيا.

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ونقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن إيغنات قوله: "في الوقت الراهن تعد مقاتلة "إف 16" مرشحة أكثر ترجيجا لأن تحتل محل الطائرات السوفيتية القديمة، لأنه توجد هناك أسباب موضوعية معينة لذلك. ولا يعد ذلك قرار أحادي الجانب، بل تجري مشاورات دائمة مع الشركاء".



وأضاف أنه من الضروري في المرحلة الأولى لإعادة تسليح أوكرانيا إعداد الطيارين ومهندسي الطيران والبنية التحتية للمطارات. وتابع: "ثم – تشكيل ألوية الطيران وقد يصل عددها إلى 5، وقد تضم كل منها 3 أسراب (يضم ما بين 12 و24 طائرة). ويعني ذلك أن الحديث يدور عن نحو 200 طائرة جديدة ستحتاج إليها البلاد لإجراء "إعادة التسليح الكامل واستبدال الطائرات السوفيتية القديمة".



كما ذكر أن القوات الجوية الأوكرانية وفق معلوماته تضم حاليا 11 لواء، مذكرا أن أحدث طائرة متوفرة لديها (وهي طائرة "سو-27")، حصلت عليها أوكرانيا في عام 1991.

روسيا اليوم