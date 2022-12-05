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الإثنين، 05-12-2022 09:23 م

لافروف: محاولات احتواء روسيا محفوفة بمخاطر الصدام النووي

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الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن محاولات الدول الغربية احتواء روسيا محفوف في المواجهة العسكرية الفعلية وخطر الصدام بين الدول النووية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية: "إن جهود الغرب لاحتواء روسيا، يشكل مواجهة عسكرية فعلية بين الدول النووية وتهديدا خطيرا، نحن مضطرون لإرسال إشارات التحذير الخاصة بنا بانتظام في هذا الجانب".


وأضاف: "الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان أكبر ترسانات نووية وتتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تضعه واشنطن في حالة من الجمود".

 

بترا

 




 

 


 

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