لافروف: محاولات احتواء روسيا محفوفة بمخاطر الصدام النووي

الوكيل الاخباري- أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن محاولات الدول الغربية احتواء روسيا محفوف في المواجهة العسكرية الفعلية وخطر الصدام بين الدول النووية.

اضافة اعلان



وقال لافروف خلال مؤتمر موسكو لمنع انتشار الأسلحة النووية: "إن جهود الغرب لاحتواء روسيا، يشكل مواجهة عسكرية فعلية بين الدول النووية وتهديدا خطيرا، نحن مضطرون لإرسال إشارات التحذير الخاصة بنا بانتظام في هذا الجانب".



وأضاف: "الحوار الاستراتيجي بين روسيا والولايات المتحدة، اللتين تمتلكان أكبر ترسانات نووية وتتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، تضعه واشنطن في حالة من الجمود".

بترا