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الثلاثاء، 26-09-2023 01:10 م

لافروف يجري محادثات مع نظيره التونسي في موسكو

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الوكيل الإخباري - بدأت ظهر اليوم الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو، مباحثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

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وفي مستهل المباحثات، أشار لافروف إلى أنه توجد اليوم فرصة جيدة لمناقشة "القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية والوضع الدولي" بالتفصيل، بما في ذلك تطوير المناقشات التي جرت في نيويورك خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الوزير الروسي مخاطبا الضيف التونسي: "شكرا لكم على قبول دعوتنا. وأتطلع إلى محادثة مثمرة".


وفي يوليو الماضي، زار الوزير عمار بطرسبورغ على رأس الوفد التونسي إلى القمة الروسية- الإفريقية.


وتعمل روسيا وتونس بنشاط على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وينمو حجم التجارة المتبادلة كل عام.


تصدر روسيا الحبوب والأمونيا وزيت فول الصويا إلى تونس، وتستورد منها المنسوجات والأحذية والآلات والمعدات الكهربائية والمطاط والتمور والخضراوات الطازجة والأسماك والمأكولات البحرية.

 

RT

 




 

 


 

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