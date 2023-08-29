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الثلاثاء، 29-08-2023 11:36 ص

مدفيديف: نهاية العالم تقترب

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الوكيل الإخباري - وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف موافقة الغرب على ضربات نظام كييف على شبه جزيرة القرم بأنها اقتراب لنهاية العالم.

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جاء ذلك وفق ما نشره مدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث يعتقد أن ذلك يمنح موسكو فرصة العمل ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة في "الناتو".

وكتب مدفيديف كذلك أن موافقة الغرب على ضرب كييف لشبه جزيرة القرم الروسية هو بمثابة ذريعة حرب، ويمنح موسكو إمكانية الرد ضد الجميع وضد كل على حدة في "الناتو"، وكان "المجرمون الأوكرانيون" قد أعلنوا أنهم توصلوا إلى تأييد الغرب لضرب كل ما هو روسي، "بما في ذلك على سبيل المثال القرم".

 

ويتابع مدفيديف: "إذا صدق هذا الأمر، وليس هناك أي سبب لعدم تصديق ذلك، فإن ذلك دليل قانوني مباشر على تواطؤ الغرب في الحرب ضد روسيا إلى جانب ولاية ستيبان بانديرا (أوكرانيا – المحرر)".


ووفقا لمدفيديف، فإن ذلك سبب وجيه للحرب في إطار قانون "الحق في الحرب" Jus ad bellum ضد الجميع، وضد كل دولة على حدة من دول "الناتو".

 

وكتب: "إنه أمر محزن للأسف، إلا أن نهاية العالم تقترب".


كذلك اقتبس مدفيديف مقتطفات من كلمات فلاديمير لينين: "يتذكروننا طالما كنا نعيق الآخرين"، ثم وجه للسفراء الغربيين كلمات نيكيتا خروشوف: "شئتم أم أبيتم، التاريخ في صالحنا، وسوف ندفنكم".

 

RT

 




 

 


 

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