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الإثنين، 25-09-2023 01:44 م

الكرملين: روسيا ترفض محاولات إلقاء اللوم عليها فيما يحدث في قره باغ

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الوكيل الإخباري - صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن موسكو ستواصل اتصالاتها مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان وستتابع بذل جهودها لاحترام حقوق الأرمن في هذه المنطقة.

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جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع أن روسيا "تتفهم حرارة الزخم العاطفي حول قره باغ، إلا أن موسكو، في الوقت ذاته، ترفض بشكل قاطع أي محاولات لإلقاء اللوم في الوضع على روسيا وعلى قوات حفظ السلام الروسية".


وأضاف بيسكوف: "نحن نتفهم حرارة المشاعر في هذه اللحظة، إلا أننا نختلف قطعيا مع محاولات تحميل المسؤولية على الجانب الروسي، أو على قوات حفظ السلام الروسية، التي تظهر بطولة حقيقية في أداء مهامهم وفقا للتفويض الموكل إليهم"، مؤكدا أن أحدا لا يمكن أن ينتقد قوات حفظ السلام بأنهم يرتكبون خطأ ما، وقال: "لن نتفق أبدا مع مثل هذه التوبيخات".


وأشار بيسكوف إلى أن روسيا ستواصل اتصالاتها مع باشينيان وستواصل كافة جهودها لاحترام جميع حقوق الأرمن في قره باغ، وتابع: "تظل أرمينيا حليفتنا، وهي دولة قريبة إلينا، وشعبها قريب إلى الشعب الروسي. وأنتم تعلمون أن عدد الأرمن الذين يعيشون في بلادنا أكبر من تعداد سكان أرمينيا نفسها. سنواصل أداء وظائفنا، وسنواصل الحوار مع الأرمن، ومع باشينيان".


وأضاف أن موسكو تأمل في أن تساعد اجتماعات علييف، بما في ذلك مع أردوغان، على ضمان الأمن وتطبيع الحياة في قره باغ.


وقال بيسكوف إن روسيا تعارض محاولات تلك الدول التي ليست لديها إمكانات الوساطة في قره باغ لترسيخ وجودها في المنطقة.

 

RT

 




 

 


 

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