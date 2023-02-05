لافروف يزور بغداد على رأس وفد من الدبلوماسيين ورجال الأعمال

الوكيل الإخباري - يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على رأس وفد إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الأحد، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين، من ضمنهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن وفدا حكوميا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد اليوم الأحد في زيارة رسمية.

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وقال الصحاف إن "جدول الأعمال يتضمن لقاء نظيره نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم غد الاثنين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث".



وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه وأصدقائه وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لاسيما ما يتعلق بملفات الطاقة".



وأوضح أن "الجانبين (الروسي والعراقي) سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية واهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".



وأشار إلى أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا، واقتصاديا، واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات"، موضحا أن "الوفد يضم إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".



تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تصادف الذكرى 20 لجلسة مجلس الأمن الدولي، التي تعمد فيها وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول، التضليل باستخدام أنبوب اختبار يحتوي على مسحوق، مدعيا أنها عينة من أسلحة الدمار الشامل التي عثر عليها بحوزة العراق، ليتم فيما بعد غزوه واحتلاله.

RT