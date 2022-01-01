لبنان: تحذير من اكتظاظ المستشفيات بالمصابين بكورونا من غير الملقحين

الوكيل الاخباري - حذر وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض من ارتفاع حالات الدخول إلى المستشفيات من المصابين بفيروس كورونا من فئة غير الملقحين. اضافة اعلان





وقال:" إن عدداً كبيراً من غير الملقحين موجودون في المستشفيات، فيما الملقحون في منازلهم، إن اللقاح يحمي الحياة لان الالتهابات التي يتعرض لها الملقحون في حال إصابتهم بالفيروس تكون أقل حدة".



بدوره قال رئيس اللجنة التنفيذية اللبنانية للقاح كورونا الدكتور عيد عازار، إن معالم الموجة الحالية من فيروس كورونا تتلخص بالتهابات اكثر بالحنجرة وأقل بكثير بالرئة، إضافة إلى تسجيل إصابات لدى الملقحين أو المصابين سابقاً.



وحذر عضو لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور علي المقداد من كارثة ينتظرها لبنان بفعل التفشي الواسع لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن انعدام المسؤولية المجتمعية والاستهتار الحاصل في صفوف المواطنين على مستوى التقيد بالإجراءات الوقائية هما من أسباب الكارثة المرتقبة.



وتابع: "أن الأزمة تكمن اليوم في عدد الأسرة المحدود جداً، وكمية الأدوية المحدودة جراء الندرة وغلاء الأسعار، حيث يتعذر على المواطن دفع الفاتورة الاستشفائية، وإذا ما أضيف عامل التفشي إلى ذلك فإننا ذاهبون إلى كارثة".



بترا