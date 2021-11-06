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السبت، 06-11-2021 06:36 م

لبنان يدعو رعاياه إلى مغادرة إثيوبيا

اثيوبيا


الوكيل الإخباري - دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم السبت، رعاياها المتواجدين في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد "في أقرب فرصة ممكنة"، على خلفية الاضطرابات الأمنية في أعقاب التصعيد العسكري.

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وقالت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر": " تنصح وزارة الخارجية والمغتربين الرعايا اللبنانيين المتواجدين في أثيوبيا وخصوصا العائلات مغادرة البلاد في أقرب فرصة ممكنة لحين زوال الخطر الداهم وعودة الأمور الى طبيعتها".


ودعت الخارجية في بيانها إلى الحذر لدى التجول ليلاً وتموين ما يلزمهم من غذاء ودواء للاستهلاك الشخصي عند الضرورة".


وكانت جبهة تحرير تيغراي أعلنت يوم الأحد الماضي السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، بعد أن سيطرت على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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