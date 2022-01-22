السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

استقرار المنحنى الوبائي لكورونا في إيطاليا وإسبانيا

جونز هوبكنز: 9.7 مليار لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم وأكثر من 347 مليون إصابة

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

السبت، 22-01-2022 02:25 م

لتوفير الطاقة وتحسباً للمنخفض القادم.. سوريا تعلن عطلة ٥ أيام

WhatsApp Image 2022-01-22 at 4.28.21 AM


الوكيل الإخباري-أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا اليوم تعطيل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23-1- 2022، وحتى يوم الخميس 27-1- 2022.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا في بلاغ لها إنه : "في ضوء الأوضاع الجوية السائدة، وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة، وحرصاً على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصاً كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة الأفراد تعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23-1- 2022، وحتى يوم الخميس 28-1- 2022، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".

وأضافت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا في بلاغها إنه يطلب إلى كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم، الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط، لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية، دون الإدارية، في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.

اضافة اعلان

 

وكالة الأنباء السورية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

rt

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

w

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

1

العراق: مقتل ثلاثة إرهابيين وإجراءات أمنية حول السجون

s

بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى أوكرانيا

thumbs_b_c_f5c22c7f55bfa2d85261d303b35ab0b6

موريتانيا توفد بعثة وزارية إلى مالي لبحث مقتل 7 من رعاياها

أخبار متعلقة
1614526233110077500

العراق.. الكاظمي يوجّه بتشديد إجراءات الأمن على الحدود مع سوريا

61ea63ba8b466

"أضرار بالغة" تلحق في المخيمات شمالي غرب سوريا بعد تساقط الثلوج بغزارة

ارشيفية

اشتباكات مسلحة بين الأمن السوري ومهربي مخدرات قرب الحدود الأردنية

سوريا

وفاة 3 أطفال في سوريا بسبب البرد القارس

thumbs_b_c_0c414b012163b4ec35c8ac38a0b53d15

تركيا: تحييد 7 إرهابيين من 'ي ب ك/ بي كا كا' شمالي سوريا

11-114-1200x675

تحذيرات من خطورة استهداف المنظمات الإنسانية في مخيم الهول بسوريا