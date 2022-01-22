لتوفير الطاقة وتحسباً للمنخفض القادم.. سوريا تعلن عطلة ٥ أيام

الوكيل الإخباري-أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا اليوم تعطيل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23-1- 2022، وحتى يوم الخميس 27-1- 2022.



وقالت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا في بلاغ لها إنه : "في ضوء الأوضاع الجوية السائدة، وفي ظل واقع الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة والذي قيدته العقوبات الاقتصادية الجائرة، وحرصاً على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لضمان الاستجابة المناسبة للظروف الجوية السائدة، وحرصاً كذلك على توفير أكبر كمية ممكنة من حوامل الطاقة المتوفرة وتخصيصها لخدمة الأفراد تعطل الجهات العامة خلال المدة الممتدة من يوم الأحد 23-1- 2022، وحتى يوم الخميس 28-1- 2022، وتراعى أحكام الفقرة (ج) من المادة (43) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها".



وأضافت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا في بلاغها إنه يطلب إلى كافة الوزراء ومن يعامل معاملتهم، الاستمرار بالعمل مع العاملين في مكاتبهم فقط، لمتابعة ما يلزم من قضايا خدمية أساسية، دون الإدارية، في وزارتهم والإدارات العامة الرئيسة التابعة للوزارة أو المرتبطة بها.

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وكالة الأنباء السورية