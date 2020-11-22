الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 03:18 م

للمرة الثانية اليوم.. زلزال بقوة 4.5 يضرب الجزائر - صورة

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الوكيل الاخباري - أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي "EMSC" إن زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب شمال شرق الجزائر.

وبحسب المركز الأوروبي، وقع الزلزال على بعد 44 كيلومترا شمال شرق قسنطينة، وعلى عمق 10 كيلومترات، كان ذلك نقلا عن شهود عيان بحسب تغريدة على "تويتر".

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وفي تغريدة أخرى، قال المركز: إن الخريطة التي تم تلقيها حتى الآن كانت في أعقاب زلزال بقوة M4.4 قبل 41 دقيقة.

واليوم صباحا، وقع زلزالا بقوة 5.3 على بعد 28 كيلومترا من مدينة سكيكدة الجزائرية التي يبلغ عدد سكانها 162 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

 


وتم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 03.53 بالتوقيت العالمي (06.53 بتوقيت موسكو)، فيما لا توجد معلومات عن الضحايا والدمار حتى الآن.





المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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