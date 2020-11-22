للمرة الثانية اليوم.. زلزال بقوة 4.5 يضرب الجزائر - صورة

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الأوروبي لرصد الزلازل المتوسطي "EMSC" إن زلزالا بقوة 4.5 درجة ضرب شمال شرق الجزائر.
وبحسب المركز الأوروبي، وقع الزلزال على بعد 44 كيلومترا شمال شرق قسنطينة، وعلى عمق 10 كيلومترات، كان ذلك نقلا عن شهود عيان بحسب تغريدة على "تويتر".
Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.4 in Northern Algeria 41 min ago pic.twitter.com/VylMPVU2ov— EMSC (@LastQuake) November 22, 2020
M4.5 #earthquake (#زلزال) strikes 44 km NE of #Constantine (#Algeria) 5 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/YBWtqjhz9M— EMSC (@LastQuake) November 22, 2020
وتم تسجيل الهزات الأرضية في الساعة 03.53 بالتوقيت العالمي (06.53 بتوقيت موسكو)، فيما لا توجد معلومات عن الضحايا والدمار حتى الآن.
المصدر : سبوتنك