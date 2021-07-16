لودريان: المسؤولون اللبنانيون عاجزون عن إيجاد حل للأزمة

الوكيل الاخباري -

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اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الخميس، في الأمم المتحدة أن اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة في لبنان يشكل "فصلا مأساويا إضافيا في عجز المسؤولين اللبنانيين عن إيجاد حل للأزمة في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي" في البلاد.وقال لودريان "إن هذا التدمير الذاتي المستمر شهد للتو فصلا جديدا ولكن لا يزال الوقت متاحا للنهوض مجددا. هذا الأمر يضع المسؤولين السياسيين اللبنانيين أمام مسؤولياتهم"، مبديا أسفه لاتخاذ الحريري قراره قبل أيام من الذكرى الأولى للانفجار المروع في مرفأ بيروت في الرابع من آب/اغسطس 2020.