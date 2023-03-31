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الجمعة، 31-03-2023 01:02 م

لوكاشينكو: أبنائي لن يكونوا رؤساء

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الوكيل الاخباري- دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى الكف عن الخوض في مسألة من سيخلفه في السلطة، مؤكدا أن أبناءه لن يكونوا رؤساء.اضافة اعلان


وقال لوكاشينكو في كلمة توجه بها اليوم الخميس إلى الشعب: "لا أرى شيئا في الحياة، باستثناء بيلاروس. يجب أن نتوقف عن الحديث عن الوراثة، عن الخلافة (السلطة): أبنائي لن يكونوا رؤساء".

في الوقت نفسه، أكد لوكاشينكو أنه ما دام على قيد الحياة فإنه لن يفرط في المكتسبات التي تحققت في عهده.

وحول ما إذا كان ينوي البقاء على رأس الدولة مرة أخرى أم لا، قال لوكاشينكو إن الشعب البيلاروسي هو من سيقرر ذلك.

وأكد لوكاشينكو أنه لا يتمسك بمنصب رئيس الدولة، لكن في الظروف الحالية من المهم التفكير في مستقبل ومصالح الدولة والشعب.

 




 

 


 

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