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السبت، 19-03-2022 03:01 م

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن استعدادها لإجراء الاستحقاق

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الوكيل الإخباري-أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التواصل إلى اتفاق سياسي حولها.

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جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، بحسب تغريدة لسفارة واشنطن نشرتها عبر "تويتر"، السبت.


وجاء في التغريدة: "كان من المشجع سماع الدكتور السايح يؤكد استعداد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي".


وأضافت السفارة: "تمثل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز لتبني قاعدة دستورية الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية".


وفي 4 مارس/آذار الجاري، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب بطبرق (شرق) والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات.


ورحب المجلس الأعلى بالمبادرة، فيما لم يعقب مجلس النواب عليها، حيث تنص على تشكيل لجنة مشتركة تضم 6 أعضاء عن كل منهما.


وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.


وحتى الآن لم يتحدد تاريخ لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.

 

الاناضول

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