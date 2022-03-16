الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن سويفت

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

الاقتصادي والاجتماعي: الأزمات العالمية فاقمت الفقر والبطالة

"خارجية النواب": الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة وشاملة

ارادة ملكية بمنح وسام الاستقلال للسفيرة التل

الأربعاء، 16-03-2022 04:14 م

السلطات المغربية تمنع مؤتمر الحركة الأمازيغية

6231d0304236045ae614d792


الوكيل الإخباري-أفادت صحيفة "هسبريس" بأن "السلطات المغربية منعت مؤتمر الحركة الأمازيغية بالبلاد".

اضافة اعلان

 

وأوضحت "هسبريس" أن السلطات المغربية لم تمنح الترخيص لعقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب، الذي كان مبرمجا ما بين 25 و27 مارس الجاري في مدينة سيدي إفني.


وبحسب "هسبريس"، كانت الحركة الأمازيغية "تسعى من خلال مؤتمرها هذا إلى إعادة رص صفوفها، وحشد جهود مكوناتها من أجل إعطاء دفعة جديدة لعملها، خاصة بعد التصدع الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة وازداد حدة في الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة بعد إعلان مناضلين انضمامهم إلى حزب سياسي"، حيث انتقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بالمغرب "منع السلطات المحلية بالبلاد بسيدي إفني عقده"، ورأت اللجنة التحضيرية أن "موقف السلطات مناف لمقتضيات القانون".


من جانبه، علق سعيد الفرواح، عضو اللجنة التحضيرية، بالقول: "إن المنع يعد مؤشرا سلبيا، ويعكس انحيازا لطرف سياسي دأب على تنظيم تجمعات دون إشكال".


وأوضحت اللجنة أنها "احترمت كافة المساطر القانونية المنصوص عليها، وحاولت على مدى ثلاثة أسابيع بكل الطرق القانونية تنزيل مقتضيات القانون وممارسة حق التجمعات، لكن السلطات أكدت ولمرات عدة أن عقد المؤتمر الوطني للحركة الأمازيغية بإفني مرفوض".


هذا وأكد سعيد الفرواح للصحيفة، أن "المنظمين يدرسون خيارين، وهما التمسك بتنظيم المؤتمر بسيدي إفني، أو نقله إلى مكان آخر في تاريخ لاحق"، لافتا إلى أن المؤتمر "لم يلغ وسوف ينعقد".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
V0FhivtWyQsZ9julUxmGyoJxy1qDrn4pso8o5tlO

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

7801145_1516398847

برلين: إرسال عسكريين من الناتو إلى أوكرانيا خط أحمر

thumbs_m_c_ea6d423a04e8b2717946a5f4abc397da

الجيش العراقي يقبض على 8 عناصر من "داعش"

russia-turkey

روسيا تثمن موقف تركيا بشأن التطورات في أوكرانيا

سويسرا

سويسرا تدرج أكثر من 200 شخصية وشركة روسية بقائمة العقوبات

19_2021-637675047040189782-18

وزيرة الخارجية البريطانية: يجب وقف الحرب في أوكرانيا

أخبار متعلقة
لبنان-يحدد-15-مايو-موعدا-للانتخابات-النيابية-1640608536445_large

لبنان: إقفال باب الترشح للانتخابات النيابية التي تنطلق أيار المقبل

336017Image1

تركمانستان: بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية المبكرة

DRAPEAU-

المغرب تصدر قرارا حول طلابها العائدين من أوكرانيا

image

إعلام: ماكرون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

thumbs_b_c_bf58cb89ac613f65802b2953561fda79

ليبيا.. مئات يتظاهرون في طرابلس للمطالبة بإجراء الانتخابات