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السبت، 05-03-2022 03:02 م

الجامعة العربية تعرب عن قلقها بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا

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الوكيل الإخباري-اعربت الجامعة العربية، عن قلقها بشأن مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 تشرين الأول 2020.

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وناشدت الجامعة جميع الفاعلين الليبيين للعمل بجدية وبمسؤولية لتهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين.


وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة، إن الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، مشيرا إلى أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من اي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها.


واكد المصدر في هذا الخصوص إلى أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مبينا استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة.

 

بترا

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