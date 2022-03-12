تركمانستان: بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية المبكرة

الوكيل الإخباري-بدأت صباح اليوم السبت في جمهورية تركمانستان، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد.

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وبحسب وكالة نوفوستي، تم فتح 2577 مركز اقتراع أبوابه أمام الناخبين في مختلف أنحاء الجمهورية، في حين سيجري التصويت في 41 مركز اقتراع تم فتحها في المكاتب الدبلوماسية والقنصلية لتركمانستان في الخارج، وسيستمر التصويت من الساعة 7:00حتى الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي للدولة التي فيها مراكز الاقتراع.



ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية، تسعة مرشحين تم ترشيحهم وفقا للقانون من قبل ثلاثة أحزاب ومجموعة سياسية مسجلة في البلاد.



ولا تحدد تشريعات تركمانستان نسبة مشاركة معينة للناخبين، لذلك سيتم اعتبار الانتخابات سارية مهما كانت نسبة المشاركة فيها.



ووفقا لقانون الانتخابات في هذه الدولة، تقوم لجنة الانتخابات المركزية، في موعد لا يتجاوز اليوم السابع بعد الانتخابات، بتحديد نتائجها، ووضع بروتوكول وإعلان نتائج الانتخابات وسيفوز المرشح الذي يحصل على أكثر من نصف أصوات الناخبين الذين شاركوا في التصويت.



ويمكن أن يصبح رئيسا لتركمانستان، المواطن الذي ولد على أراضيها، ولا يقل عمره عن 40 عاما، ويتحدث بلغة الدولة، ويقيم ويعمل بشكل دائم في البلاد منذ 15 عاما.



ويتم انتخاب رئيس تركمانستان مباشرة من قبل الشعب لمدة سبعة اعوام، ويتولى منصبه من اللحظة التي يؤدي فيها اليمين، وسيتم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد في 19 آذار الحالي.



بترا

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