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الثلاثاء، 09-04-2024 05:05 م

ماسك: لا نهاية للعبة أوكرانيا.. مجرد حرب أبدية

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الوكيل الاخباري- وصف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المشكلة الحقيقية في الأزمة الأوكرانية بأن الولايات المتحدة لا تفكر حتى في خيارات إنهاء الصراع بأوكرانيا، وإنما تنتهج سياسة "الحرب الأبدية".

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جاء ذلك وفقا لما كتبه ماسك بموقع التواصل الاجتماعي X، حيث كتب ردا على المستخدم Western Lensman: "هذه هي المشكلة الحقيقية، لم يتم تحديد نهاية اللعبة على الإطلاق، بل مجرد حرب أبدية".

وكان Western Lensman قد نقل كلمات زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بأن "اليمين المتشدد في الكونغرس قد شل حركة الولايات المتحدة"، وقال إن ذلك يمثل "مستويات مجنونة تماما من التصعيد والدعاية للحرب".

ثم يتابع Western Lensman نقل كلمات شومر بأن "الوضع في أوكرانيا يائس. لقد جلس رئيس مجلس النواب جونسون الآن ساكنا لمدة 55 يوما، بينما يتراكم الغبار في محلق الأمن القومي بمجلس النواب. يعني هذا أن الولايات المتحدة تقف على الهامش لمدة 55 يوما، بينما يقاتل أصدقاؤنا في أوكرانيا ويموتون في ساحة المعركة دون دعم" ويعلق Western Lensman على ذلك بقوله: "بطبيعة الحال، فشل شومر في تقديم تفاصيل حول الشكل الذي يبدو عليه الطريق إلى (النصر) في أوكرانيا، لأنه ببساطة لا يوجد طريق".

وهو ما رد عليه ماسك بقوله: "هذه هي المشكلة الحقيقية: لم يتم تحديد نهاية للعبة على الإطلاق، بل مجرد حرب أبدية".

 




 

 


 

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