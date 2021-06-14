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الإثنين، 14-06-2021 09:15 م

ماكرون يرحب باللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن

ماكرون


الوكيل الإخباري - رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقمة المرتقبة، الأربعاء المقبل، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

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وقال ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو، اليوم الاثنين، "نرحب بالقمة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل بين بايدن وبوتين".


وأضاف ماكرون: "يجب العمل على إيجاد حوار صارم وجاد مع روسيا ونشدد على ضرورة اكتشاف حلول للسيطرة على قضية التسلح".


ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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