السبت 17-02-2024
الوكيل الاخباري
 

تحالف مؤيد لفلسطين ينظم اليوم السبت 100 مسيرة بعشرات الدول

3300 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

بعد جلسة دراماتيكية.. النفط يحقق مكاسب للأسبوع الثاني

قفزة على أسعار الذهب بالأردن اليوم السبت

غريفيث: حماس ليست منظمة إرهابية

ارتفاع على أسعار الخضار بالسوق المركزي

ماكرون يفتح المجال أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الدكتور محمد الفار يتحدث عن الوضع الصحي لمراسل الجزيرة إسماعيل أبو عمر

وول ستريت جورنال: أميركا تعتزم إرسال أسلحة لإسرائيل رغم سعيها لوقف إطلاق النار

هزة أرضية تضرب دولة عربية

السبت، 17-02-2024 08:48 ص

ماكرون يفتح المجال أمام الاعتراف بالدولة الفلسطينية

5816381


الوكيل الإخباري - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الاعتراف بدولة فلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا، مما يشير إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب معارضة إسرائيل.

اضافة اعلان


غير أن الاعتراف الفرنسي من جانب واحد لن يفعل الكثير لتغيير الوضع على الأرض دون مفاوضات حقيقية، لكن سيكون له تأثير رمزي ودبلوماسي.


وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته للسيادة الفلسطينية، قائلا إنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على غرب نهر الأردن، وأن ذلك يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.


وكانت تصريحات ماكرون هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم فرنسي مثل هذا الاقتراح، وتسلط الضوء على مزيد من نفاد الصبر بين الزعماء الغربيين مع تزايد الخسائر البشرية في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي جاء ردا على هجوم نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65d02aff4236044dbb5858ba

روسيا: اسقاط 4 مسيرات أوكرانية غربي البلاد

1615455407570

هزة أرضية تضرب دولة عربية

538484

أميركا: تغريم ترمب 354 مليون دولار مخالفات قانونية عقارية

01

بريطانيا تطالب الصين باستخدام نفوذها لدى إيران لردع الحوثي

٥

فيديو - سيول جارفة في مناطق بالرياض

65cfb9164236042d5602a48f

بايدن: الولايات المتحدة تدرس عدة خيارات في ما يتعلق بوفاة أليكسي نافالني

أخبار متعلقة
525522

رغم التصعيد الدامي.. لبنان و "إسرائيل" طلبتا تجنيبهما الحرب

طط

نيويورك تايمز: بايدن يمنع ترحيل آلاف الفلسطينيين في أميركا

65cab2844c59b7334c738876

مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب

65c9ed9c4236041c0c4901c5

محكمة تأمر السلطات الهولندية بوقف تسليم إسرائيل قطع غيار لطائرات إف-35

خ

طهران: نولي أهمية كبرى لأمن الملاحة بالبحر الأحمر

010

فرنسا .. أزمة المزارعين تتفاقم مع إعلان فرض حصار على باريس