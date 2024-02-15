رغم التصعيد الدامي.. لبنان و "إسرائيل" طلبتا تجنيبهما الحرب

الوكيل الإخباري - على الرغم من التصعيد الدامي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والتوسع في رقعة الاستهدافات بين الطرفين خلال الساعات الماضية، إلا أن كلاً من لبنان و"إسرائيل" لا يودان توسع الحرب.

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وكشفت مصادر دبلوماسية فرنسية مطلعة أن البلدين طلبا من فرنسا المساعدة لتجنيبهما حرباً مفتوحة.



وقالت :" إن الوساطة بين الجانب الإسرائيلي واللبناني للتهدئة، لن تكون حظوظها كبيرة إذا كانت أميركية فقط".



وأوضحت أن المقترح الفرنسي يسعى إلى إعطاء دور كبير للجيش اللبناني في المنطقة الحدودية، جنوب لبنان، وتأمين التمويل له، مقابل تراجع لحزب الله".



وأشارت المصادر إلى أن "إسرائيل" تتعامل مع ملفي غزة ولبنان كملفين منفصلين، أما في بيروت فينظر إليهما كملفين مرتبطين ببعضهما.



تأتي الوساطة الفرنسية فيما تستمر المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بشكل شبه يومي منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

