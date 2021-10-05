مبيعات السيارات في بريطانيا تسجل تراجعا كبيرا خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري - تراجعت مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا خلال أيلول الماضي إلى أسوأ مستوى لها مقارنة بالشهر نفسه من أي عام منذ 1998، وذلك في ظل استمرار تعثر الإنتاج الناتج عن النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات.

اضافة اعلان



وحسب ما اعلنت جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية اليوم الثلاثاء، انخفضت مبيعات السيارات داخل بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 35 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى نحو 214 ألف سيارة، وهو الشهر الذي شهد بداية تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وأضافت الجمعية أن مبيعات السيارات الكهربائية خلال أيلول الماضي سجلت أفضل مستوى لها على الإطلاق وهو ما يشير إلى تباين أداء سوق السيارات في بريطانيا التي تتجه نحو حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود التقليدي اعتبارا من 2030.

بترا