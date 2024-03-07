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الخميس، 07-03-2024 10:11 ص

متظاهرون يقتحمون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك

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الوكيل الإخباري- اقتحم متظاهرون إحدى بوابات القصر الرئاسي في المكسيك خلال تظاهرة تطالب بالعدالة لـ43 طالبا اختفوا قبل نحو عشر سنوات، وفق ما أظهرت لقطات تلفزيونية.

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واقتحم عشرات المتظاهرين البوابة باستخدام شاحنة، بينما كان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعقد مؤتمرا صحافيا بالداخل، وفق قناة "ميلينيو تي في". 

وتظهر اللقطات دخول مجموعة من الأشخاص حرم القصر في مكسيكو فيما يحاول أفراد الأمن صدهم مستخدمين ما يعتقد بأنه رذاذ الفلفل قبل أن يهدأ الوضع.

وقال الناطق باسم الرئاسة يسوس راميريز إن المتظاهرين وصلوا إلى منطقة المدخل فحسب، لا إلى المبنى الرئيسي.

 




 

 


 

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