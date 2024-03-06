الحزب الجمهوري: سياسات بايدن "فشلت فشلا ذريعا" خلافا لسلفه ترامب

الوكيل الاخباري- قالت ممثلة الحزب الجمهوري كاثلين وين المرشحة للكونغرس الأمريكي عن ولاية أريزونا، إن سياسات الرئيس الحالي بايدن فشلت فشلا ذريعا بينما أثبتت الخطوات التي اتخذها سلفه ترامب فعاليتها.



وأضافت: "يمكنك أن تحب دونالد ترامب أو تكرهه، لكن سياساته نجحت. لم نكن لنعرف هذا لو لم تفشل سياسات بايدن فشلا ذريعا. الأمر لا يتعلق بالشخصيات أو السياسة بل بالنجاح أو عدمه، ودونالد ترامب قد نجح".



وأعربت عن ثقتها بأنه في ظل رئيس ديمقراطي لم يتمكن المواطن الأمريكي العادي من تحقيق رفاهيته، وهو ما لا يمكن قوله عن عهد ترامب.

اضافة اعلان

واستنادا إلى نتائج فرز الأصوات الأولية بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي أجريت أمس الثلاثاء، تتوقع وسائل إعلام أمريكية مؤثرة فوز ترامب في الغالبية العظمى من الولايات.



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024.

روسيا اليوم