الجمعة 08-09-2023
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الجمعة، 08-09-2023 01:23 م

مجموعة العشرين تتوصل إلى توافق بشأن عضوية الاتحاد الإفريقي

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الوكيل الاخباري- قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول عضوية الاتحاد الإفريقي في المجموعة.

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جاء ذلك ضمن تصريحات ميشيل للصحفيين، لدى وصوله إلى نيودلهي للمشاركة في قمة المجموعة التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر الجاري، حيث أشار إلى أن الدول الإفريقية يجب أن تكون أكثر تمثيلا على الساحة الدولية.

وأضاف ميشيل أن "الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي" ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن ميشيل قوله إن هناك "إجماعا" على هذا الأمر.

 




 

 


 

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