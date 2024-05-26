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الأحد، 26-05-2024 03:58 م

مدفيديف: بولندا ستتلقى حصتها من الغبار النووي في حال أي اعتداء علينا

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أنه على بولندا أن تدرك بعد زعمها "بتهديد واشنطن موسكو بضرب القوات الروسية في أوكرانيا"، أنها ستتلقى حصتها من الغبار النووي.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس" تعليقا على مزاعم وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي حول أن واشنطن "هددت بضرب القوات الروسية في أوكرانيا إن أقدمت موسكو على استخدام السلاح النووي هناك": "أولا، لم يقل اليانكي (الأمريكيون) شيئا كهذا حتى الآن، لأنهم أكثر حذرا من البولنديين. ثانيا، أي هجوم أمريكي علينا سيعني اندلاع حرب عالمية، وأي وزير خارجية، حتى ولو كان بولنديا، يجب أن يفهم ذلك. وثالثا، بعد إعلان بولنديّ آخر (الرئيس أندريه) دودا مؤخرا رغبته في نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا، فإن وارسو لن تبقى بعيدة، ومن المؤكد أن تتلقى حصتها من الغبار النووي"، في إشارة ضمنية للرد الروسي على أي عدوان أطلسي.

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RT

 




 

 


 

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