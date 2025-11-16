كييف: نسعى لتبادل 1200 أسير مع روسيا

10:42 ص

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني إن كييف تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع روسيا، على أمل إطلاق سراح 1200 أوكراني. اضافة اعلان





وذكر زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تطبيق تيليجرام الأحد "نتطلع لاستئناف عمليات التبادل.. خصصنا الآن العديد من الاجتماعات والمفاوضات والمكالمات لهذا الغرض".



وقال رئيس مجلس الأمن رستم أوميروف السبت إنه أجرى مشاورات في تركيا والإمارات، بدعم من شركاء كييف، بشأن استئناف عمليات التبادل.



وأضاف في بيان على تيليجرام "نتيجة لهذه المفاوضات، اتفق الطرفان على العودة إلى اتفاقات إسطنبول.. يتعلق الأمر بالإفراج عن 1200 أوكراني".



ولم يصدر أي تعليق بعد من موسكو على تصريحات أوكرانيا.