مدفيديف يعلل حرص واشنطن على عدم اندلاع حرب كبيرة في الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري- اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن الولايات المتحدة لا تريد حربا واسعة في الشرق الأوسط لأنها ستحدّ من فرص الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات المقبلة.

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وتساءل مدفيديف على "تلغرام" اليوم الأحد: "ما الفرق بالنسبة لواشنطن بين ما حدث في الشرق الأوسط وما يحدث في أوكرانيا؟".



وأجاب: "لا تريد الولايات المتحدة حربا كبيرة في الشرق الأوسط وهي تحاول الحفاظ على التوازن وضبط النفس. تؤدي عمليات القتل في غزة إلى تفاقم فرص بايدن في الانتخابات، كما ستؤدي الحرب بين إسرائيل وإيران المزيد من الغموض".



وتابع: "أما عمليات قتل الشعب فإنهم لا يهتمون بها، فبالنسبة لهم كلما زاد عدد الضحايا من جميع الجهات، كان أفضل. وكما يقول المسؤولون الأمريكيون، فإن ذلك استثمار... هم مستمرون في الاستثمار".